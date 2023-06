Continuità beffa per i sardi: “Volo Elmas-Milano introvabile da residente, 600 euro con due scali”

Uno scherzo, forse un errore? No, anche volendo indossare due paia di occhiali il link cliccato è quello, vero, originale, di Ita Airways, la compagnia aerea che si è aggiudicata la continuità territoriale aerea in Sardegna e che propone i suoi prezzi in modo, a volerci andare leggeri, originale. I tempi dei biglietti a 19 o 39 euro sembrano distanti ormai anni luce, adesso la nuova continuità in salsa sarda può portare amare sorprese. Come per chi deve arrivare a Milano Linate, partendo da Elmas, domenica prossima. Un passeggero solo, in continuità non ci sono disponibilità, ma cliccando sulla tariffa standard seggiola, schienale e tavolino ripiegabile a pochi centrimetri dalla pancia si trovano. Ma con un vero e proprio salasso. Un paio di esempi: partenza alle 6:25 dalla Sardegna, atterraggio nel cuore della Lombardia alle 12:25, costo 609,61 euro. Il motivo? Due scali, alternative non ce ne sono. Anzi, sì, ma si sfiora il teatro dell’assurdo tanto caro a Ionesco: partenza confermata alle 6:25 ma arrivo mezz’ora dopo, alle 13:05, a Milano Linate: o si possono scucire 537,38 euro o si resta a casa. E, per inciso, non va meglio nemmeno con Ryanair: per arrivare in poco più di un’ora bisogna spendere oltre duecento euro. Alla faccia dei diritti di un popolo che vive in un’isola italiana.

E le lamentele ormai si sprecano. Tra i tantissimi danneggiati da questa situazione c’è Laura A., lavoratrice cagliaritana di 37 anni: “Ho necessità di prenotare un volo per Milano Linate partenza lunedì mattina 26 giugno o domenica sera 25 giugno. Non c’è nessun aereo disponibile con tariffa di continuità territoriale in tutto il weekend e neanche lunedì se non alle 19:30” racconta. “Sono presenti invece posti a prezzi folli senza possibilità di attivare la continuità. Come dovremo spostarci? Pagando centinaia di euro? Rimango esterrefatta di come la Sardegna sia ancora oggi isolata, che nessuno sollevi la questione obbligando la Regione a interessarsi di un punto di cruciale importanza per gli abitanti. Dobbiamo rimanere in silenzio a subire una situazione così svilente?”.