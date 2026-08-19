Tragico incidente a Piscinas, la Punto vola fuori strada: muore il 43enne Matteo Cossu. Ancora un drammatico incidente sulle strade sarde, stavolta sulla statale 293. L’uomo è rimasto incastrato nelle lamiere, per lui non c’è stato niente da fare. Inutili i soccorsi, durante momenti di grande paura e tensione. Di fatto Cossu è finito letteralmente schiacciato dalle lamiere della sua Punto accartocciata dopo lo schianto fuori strada. Forse un malore all’origine dell’incidente, avvenuto proprio all’ingresso del paese, in una zona popolata da molti turisti in questo periodo.