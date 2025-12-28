Il momento più atteso dei festeggiamenti di un matrimonio, quelli del taglio della torta, ha rischiato di finire in tragedia.

Una coppia di Calitri stava festeggiando le nozze in un noto hotel avellinese quando è partito un rogo da un candelotto posto sulla torta nuziale.

Gravi i danni alla struttura, la cui hall è stata totalmente distrutta dalle fiamme. Ustionato alla mano lo sposo nel tentativo di domare l’incendio, ma sembrerebbe che fortunatamente nessun altro sia stato ferito. Grande paura, ovviamente, fra invitati e personale che hanno lasciato subito l’hotel.