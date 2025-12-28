Cacciatore spara e uccide un cane dentro una proprietà privata: la denuncia di Enrico Rizzi. È accaduto a Badesi, “ho invitato la cittadina che mi ha informato a chiamare subito il 112. Al criminale che ha fatto ciò vanno subito sequestrate armi e munizioni”.

Ennesimo episodio di violenza contro gli animali segnalato dall’attivista attraverso la sua pagina social. L’episodio è stato reso noto questo pomeriggio, al momento non si conoscono altri dettagli. Decine di commenti, in pochi minuti, hanno accompagnato la notizia, forte segnale della grande mobilitazione a favore del benessere animale.