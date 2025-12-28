Nel corso della nottata, i Carabinieri della Compagnia di Villacidro e delle Stazioni competenti per territorio, hanno svolto un servizio coordinato di controllo a largo raggio nei centri di Villacidro, San Gavino Monreale e Gonnosfanadiga, finalizzato alla prevenzione dei reati, al contrasto della guida sotto l’influenza di alcol e sostanze stupefacenti e al controllo della circolazione stradale.

Nel corso delle attività sono stati complessivamente controllati 44 veicoli e 65 persone.

All’esito dei controlli, i militari hanno denunciato un operaio 55enne, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada. Nei suoi confronti è stato disposto il ritiro della patente di guida e il sequestro amministrativo del veicolo condotto.

Nel medesimo contesto operativo è stato denunciato anche un giovane di 21 anni, disoccupato, residente nel Medio Campidano e già noto alle Forze di Polizia, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A seguito degli accertamenti e delle attività di perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un bilancino di precisione, una lametta intrisa di sostanza stupefacente, la somma di 100 euro in contanti in vario taglio, circa 27 grammi di cannabis e 0,5 grammi di ketamina.

È stato inoltre segnalato amministrativamente alla Prefettura competente, quale assuntore di sostanze stupefacenti, uno studente di 20 anni, trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente sostanza stupefacente del tipo cannabis, anch’essa sottoposta a sequestro.