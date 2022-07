Tragedia nella notte, ucciso un sardo di 23 anni: fermato un 17enne

E’ stato ucciso nella notte a Castel Del Rio, fra Imola e Bologna dove da tempo viveva, Fabio Cappai, 23enne di origine sarda, operaio, aggredito poco prima della mezzanotte e ammazzato a coltellate. Gli inquirenti hanno già fermato il presunto responsabile, un ragazzo di 17 anni residente in Toscana. A quanto pare all’episodio avrebbero assistito anche altri giovani ma i sospetti si sarebbero concentrati fin da subito su di uno. La situazione è ancora al vaglio.

Stando a quanto ricostruito finora, la lite sarebbe esplosa per futili motivi e poi degenerata. “Siamo tutti letteralmente sconcertati e addoloratissimi, è come se fosse successo a un nostro fratello. È un momento di grande tristezza e dolore”, dice il sindaco del paese di appena 1200 abitanti, Alberto Baldazzi.

Per domani sera è stata organizzata una fiaccolata in memoria di Fabio.