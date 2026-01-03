Un incidente stradale ha spezzato la vita di un giovane di 19 anni nelle prime ore di oggi a Villasimius. Erano circa le 3 quando, lungo via delle Palme, vicino a un parcheggio all’ingresso della cittadina, lo scooter sul quale viaggiava il ragazzo si è scontrato violentemente con un’automobile.

L’impatto non gli ha lasciato scampo. I sanitari del 118, arrivati rapidamente sul posto, hanno tentato ogni manovra possibile, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. A supporto delle operazioni sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente.

Sul luogo della tragedia hanno lavorato a lungo i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dello scontro e verificare eventuali responsabilità. La comunità locale si è risvegliata sotto shock per l’ennesima vittima della strada.

In ospedale anche i due giovani, coetanei della vittima, a bordo dell’auto, sotto choc ma illesi.