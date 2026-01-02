Cagliari-Milan 0-1, i rossoblù giocano bene ma non tirano in porta: Leo fa godere Allegri col corto muso.Primo tempo scintillante del Cagliari che mette in difficoltà il Diavolo anche se non si rende pericoloso sotto porta. Nella ripresa il crollo fisico e mentale: un clamoroso errore di Zappa regala il gol a Leao e la reazione non c’ìè, arriva un’altra sconfitta in casa. Kilicsoy in ombra tenta solo una spettacolare rovesciata. E’ stata una partita dai due voltiu: nel primo tempo dominio territoriale del Cagliari, che toglie gli spazi costringendo i rossoneri a molti errori tecnici

. Poco pungente però l’attacco, e allora dopo l’intervallo scende in campo un Milan trasformato che fa emergere la superiorità tecnica di Modric e compagni. Rabiot fa uno stupendo assist in area, Zappa manca completamente il pallone e Leao insacca con un bolide sotto la traversa, impossibile da parare per Caprile. Cagliari che ha dovuto fare a meno anche di capitan Deiola, infortunato dell’ultima ora, che dovrà stare fuori per un mese. Opaca la prova sia di Prati che di Mazzitelli, con Gaetano che entra impalpabile e Pisacane (oggi poco lucido nelle scelte) che tenta persino la carta Pavoletti, ma inutilmente. Il tempo scorre veloce, il Milan sfiora due volte il raddoppio e porta a casa la vittoria. Il Cagliari si ferma a quota 18 e ora aspetta a Cremona la sfida con l’ex mister Nicola.