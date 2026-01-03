San Gavino Monreale, nato senza mani e senza piedi il piccolo Daniel realizza il suo sogno: ha incontrato i calciatori del Milan. Felice, tanti regali e foto con i suoi idoli, il piccolo, in posa sorridente e visibilmente emozionato, ha ricevuto anche tante maglie e autografi.

Vive in Germania con la sua famiglia ma spesso ritornano nella loro amata Sardegna, proprio come in questi giorni, e ieri, con la complicità dell’associazione Charlibrown, ha abbracciato i protagonisti del campionato di seria A, i diavoli rossoneri. “Dopo 4 anni abbiamo finalmente rivisto Daniel: un’emozione immensa. Ma la cosa più bella è stata vederlo felice, mentre incontrava i suoi idoli e viveva una giornata che porterà nel cuore” spiega la presidente Manuela Ambu, emozionata come il piccolo campione.

“Daniele affronta ogni giorno tante sfide legate alla sua condizione: per questo il suo sorriso, oggi, per noi vale tutto. È una piccola grande vittoria.

E ci ha riempito il cuore anche vedere papà Giuseppe felice: un papà che ogni giorno affronta prove importanti e che, per una volta, si è concesso un momento di gioia vera. Grazie di cuore a Erika e papà Giuseppe per permetterci da anni di essere al loro fianco.

E grazie al Milan, sempre vicino alla nostra Associazione e ai nostri bambini, con un’umanità e una disponibilità straordinarie”.