Tragedia in una scuola di Quarto, bimbo di 10 anni muore durante la ricreazione 

Dramma questa mattina in una scuola di Quarto, in provincia di Napoli. L’episodio è accaduto questa mattina all’istituto scolastico “Borsellino” della cittadina campana. Un bimbo di soli 10 anni è morto durante la ricreazione, dopo aver iniziato a perdere sangue dalla bocca. Poi, si è accasciato a terra. Gli operatori del 118 hanno cercato di rianimare il piccolo per 45 minuti, ma nulla è stato possibile per salvarlo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per le verifiche di routine e si prospetta l’apertura di un’inchiesta per andare a fondo sulla vicenda e capire cosa sia accaduto al piccolo.