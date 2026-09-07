Pista ciclabile, parcheggi ridotti e un cantiere che, dopo mesi di lavori, non sembra ancora arrivato alla conclusione. È la situazione denunciata in via Basilicata a Cagliari da Roberto Mura, esponente di Alleanza Sardegna, che punta il dito contro l’amministrazione comunale guidata da Massimo Zedda e raccoglie le proteste dei residenti.

“Gli abitanti stanno pagando due volte le conseguenze delle scelte della Giunta Zedda – denuncia Mura – da una parte una pista ciclabile che modifica viabilità e parcheggi in una strada già complessa, dall’altra un cantiere che procede tra interruzioni, ripartenze e nuovi interventi”.

I lavori, iniziati tra la fine di giugno e luglio, hanno comportato divieti di sosta, transenne, mezzi e modifiche alla circolazione. Secondo quanto riferito dai residenti, in alcune giornate il cantiere sarebbe rimasto sostanzialmente fermo. Dopo la posa dell’asfalto, inoltre, i lavori si sarebbero nuovamente interrotti, mentre la segnaletica della corsia ciclabile non risulterebbe completata.

A settembre, riferisce Mura, nell’area sono tornati mezzi e cartelli e sono stati effettuati ulteriori interventi sul manto stradale. Da qui la richiesta di chiarimenti al Comune: “È necessario sapere se alcune lavorazioni siano state eseguite male e abbiano dovuto essere rifatte, quali controlli siano stati effettuati e chi sosterrà eventualmente i costi”.

Tra i disagi denunciati c’è anche quello provocato dalle lavorazioni sulla facciata di un condominio, che risulta imbrattata. “Non è accettabile che chi vive in quel palazzo debba subire per settimane rumori, divieti, transenne e limitazioni alla sosta e ritrovarsi alla fine anche con la facciata di casa danneggiata”, afferma Mura, chiedendo all’amministrazione di indicare “quando il cantiere sarà definitivamente concluso e chi provvederà al ripristino della facciata”.

La vicenda, secondo Alleanza Sardegna, riapre anche il tema delle scelte sulla mobilità cittadina. “La mobilità sostenibile non può diventare un lasciapassare per fare qualunque intervento, in qualunque modo e a qualunque costo”, sostiene Mura. L’esponente politico contesta in particolare gli interventi che sottraggono parcheggi e modificano la circolazione senza, a suo giudizio, un’adeguata valutazione delle ricadute sui quartieri.

La richiesta è quindi di fare chiarezza sull’intervento di via Basilicata, dalla qualità dei lavori ai tempi di conclusione, fino alle responsabilità per il ripristino della facciata. “Un’opera pubblica deve migliorare la vita di un quartiere, non trasformarsi per mesi in un problema aggiuntivo per chi ci vive ogni giorno”, conclude Mura.