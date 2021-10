Tragedia di Serramanna, Anna Tocco ha attraversato i binari chiusi col carrellino della spesa

La 65enne era insieme alla sorella. Lei è riuscita a passare, evitando il treno: si trova in stato di choc. Niente da fare per Anna, colpita in pieno dal convoglio diretto a Sassari. Forse, il peso della spesa da trascinarsi dietro non ha consentito alla donna di evitare l’impatto