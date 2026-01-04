È stata confermata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. I giovanissimi Giovanni Tamburi, Achille Barosi ed Emanuele Galeppini non ci sono più.

Tre vite appena cominciate spezzate per sempre nella sera di festa per eccellenza nel rogo del locale Le Constellation a Crans- Montana la notte di Capodanno.

Ad ufficializzare i risultati del DNA ieri sera tardi l’Ufficio Federale della Polizia Svizzera.

Il 16enne Giovanni, bolognese, era in vacanza con il suo papà, così come Achille, in compagnia della sua famiglia. Emanuele, 17 anni, era già una promessa del golf, seguendo le orme di mamma Beatrice. Era ligure ma residente a Dubai con la famiglia.

“Le autorità elvetiche ci hanno confermato che entro domani verranno completate le procedure di identificazione su una parte dei 40 corpi delle vittime. Per altri bisognerà attendere qualche giorno in più”, ha affermato l’ambasciatore Cornaldo.

Foto del nostro partner QN