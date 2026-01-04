Il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia denuncia il grave stato di degrado dei nuovi loculi del cimitero comunale di via Marconi, realizzati di recente e già interessati da infiltrazioni d’acqua, allagamenti e danni alle lapidi.

Sulla vicenda interviene il coordinatore cittadino Nicholas Secci: «È una condizione indegna e inaccettabile. Opere recenti, finanziate con risorse pubbliche, avrebbero dovuto garantire decoro e rispetto. Invece stanno causando dolore e rabbia ai familiari dei defunti».

«Parliamo di interventi appena realizzati che avrebbero dovuto assicurare dignità ai luoghi di sepoltura – dichiara il coordinamento cittadino –. Ci troviamo invece davanti a infiltrazioni, acqua che scende dai soffitti e lapidi danneggiate. È una mancanza di rispetto verso i defunti e verso l’intera comunità».

«Chiediamo interventi immediati – conclude Secci – per eliminare le infiltrazioni, ripristinare le strutture e accertare eventuali responsabilità. La dignità dei luoghi di sepoltura non può essere rinviata né sacrificata».