Ci scrive il nostro lettore Michele Raffo chiedendo aiuto a voi lettori per ritrovare i suoi adorati cani Alstaff Bulma e Bruno. Di seguito il suo appello.

“Lo scorso 23 dicembre sono scomparsi nel nulla i miei 2 Amstaff da casa in località isca su Loi, case sparse a Capoterra in provincia di Cagliari, docili con i bambini e le persone, educati, affezionati a mio figlio il piccolo Bryan di 4 anni. Ma ancora oggi non so più notizie, ho rastrellato tutto il perimetro di Capoterra: aiutatemi a ritrovarli, almeno per vedere felice la famiglia Raffo. BULMA Amstaff (femmina con numero serie) (microchip n 380260004814068), BRUNO Amstaff (maschio con numero microchip n 380260004584342). Grazie!!”