Tragedia a Capo Pecora, lungo la costa di Arbus. Un turista, allontanatosi ieri dalla struttura ricettiva in cui alloggiava, non aveva fatto rientro, facendo scattare l’allarme e le operazioni di ricerca coordinate dalla prefettura di Cagliari. La vittima è il turista svizzero Giuseppe Di Martino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari con le proprie squadre specialistiche. Le prime verifiche a terra si sono concentrate nell’area del parcheggio di Capo Pecora, mentre dall’alto l’elicottero Drago 148 ha sorvolato la zona impervia.

Intorno alle 17 di oggi, proprio il velivolo dei vigili del fuoco ha individuato il corpo dell’uomo su un costone roccioso e ne ha effettuato il recupero.

Alle operazioni hanno preso parte anche i carabinieri, la Capitaneria di porto e il Soccorso alpino, collaborando per garantire un’azione di ricerca rapida e coordinata.