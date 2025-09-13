Addio a Francesco Troncia, muore a il leader della vendita delle auto in mezza Sardegna. Il suo autosalone era conosciuto da tutti, chi non ha comprato o visionato un’auto nella concessionaria di Frank Troncia? Lo chiamavano Frank, era nato a Masullas ma lavorava da tanto a San Sperate, lo stimavano in tantissimi: è mancato improvvisamente all’affetto dei suoi cari, come recita il necrologio pubblicato dai familiari che annuncia il suo funerale per lunedì 15 Settembre 2025 nella Parrocchia Beata Vergine Delle Grazie a Masullas, dove alle ore 17:00 sarà celebrata la Santa Messa Corpore Praesenti. Commovente davvero il messaggio dei familiari: “La tua morte inattesa e rapida lascia un gran vuoto fra tuttimcoloro che ti amarono. Nel loro animo sarà sempre vivo il tuo ricordo”