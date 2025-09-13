Clamoroso sbarco a Chia, sei algerini approdano davanti ai bagnanti nella spiaggia di Sa Colonia. Sul posto gli uomini armati della Guardia di Finanza e la polizia Municipale: lo sbarco dei migranti è avvenuto nel cuore del sabato pomeriggio davanti a centinaia di bagnanti che si godevano il mare in una delle spiagge più belle. Si tratta comunque dell’ennesimo sbarco di extracomunitari nella spiaggia sud occidentale dell’Isola, terra fertile per i tragitti dall’Africa. Gli algerini complice il bel tempo sono riusciti ad arrivare sino a Chia con un piccolo barchino, ben visibile sull’arenile. E come sempre è caccia agli scafisti.