Se ne è andato oggi probabilmente per un infarto Ignazio Loi, capo degli elettricisti del museo Archeologico di Cagliari. L’uomo, 63 anni, è stato trovato senza vita in casa sua in via Principe di Napoli a Pirri. Da quanto si apprende Loi viveva da solo e da giorni non rispondeva al telefono.



Toccante il messaggio che i colleghi hanno voluto dedicargli sui social: “Oggi è un giorno di grande tristezza, il nostro caro amico e collega Ignazio Loi ci ha lasciato improvvisamente. Il suo impegno, la sua dedizione e la sua presenza resteranno per sempre nei nostri cuori. Le colleghe e i colleghi che ti hanno voluto bene ti ricordano con affetto.Ciao Ignazio, ci mancherai.”

I funerali si terranno domani, mercoledì 14 maggio 2025, alle 17:30 al Cimitero di San Michele.