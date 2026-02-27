Quartu Sant’Elena, in via Stresa finisce l’asfalto e iniziano i disagi: buche e voragini si alternano a dossi e avvallamenti, “dopo le piogge la situazione è peggiorata”. I residenti lanciano un appello alle istituzioni per intervenire e mettere in sicurezza la via.

Pozzanghere che sembrano dei piccoli laghi dove una macchina non può passare: deve aggirare gli ostacoli ma non è semplice. “Da 20 anni la situazione è mal messa” spiegano i residenti, “ma dopo il prolungato maltempo è peggiorata ulteriormente”. Prima della strada impraticabile c’è l’asfalto deformato dai tagli stradali, “ogni viaggio è un incubo e non si può continuare così”.

Viene lanciato un appello alle istituzioni di competenza per sistemare la via e rendere sicuro e praticabile il passaggio.