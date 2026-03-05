È una comunità sotto choc quella di Gonnosfanadiga. Questa mattina un uomo di 70 anni, Salvatore Uccheddu, è stadi colto da malore alla guida. Poi ha accostato la vettura sulla quale viaggiava prima di cadere a terra senza più riprendersi.

La tragedia è avvenuta verso le 7 del mattino. Uccheddu ha fatto in tempo a fermare il mezzo e a scendere dal veicolo ma purtroppo ogni soccorso è stato inutile.

I funerali saranno celebrati domani, venerdì 6 marzo, nella parrocchia di Santa Barbara alle ore 15.