Il Signore ha chiamato a sé la nostra amata mamma

Celeste Salvaggio

ved. Atzeni

Grati per il suo amore e la sua dedizione, con profonda tristezza ne annunciano la morte i figli Luigi con Orietta, Betti, Francesco;

i nipoti Giulia con Andrea, Michela con Simone, Alessandro, Matilde, Francesco Filippo e la pronipote Teresa.

Un sentito ringraziamento a Valeria, Bruna, M. Grazia ed Eleonora per le amorevoli cure prestate, e ai medici e al

personale della Stroke Unit dell’ospedale Brotzu.

La Santa Messa corpore praesenti verrà celebrata Venerdì 6 c.m.,

alle ore 15:30, nella Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Cagliari.

