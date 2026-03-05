Celeste Salvaggio
ved. Atzeni
Grati per il suo amore e la sua dedizione, con profonda tristezza ne annunciano la morte i figli Luigi con Orietta, Betti, Francesco;
i nipoti Giulia con Andrea, Michela con Simone, Alessandro, Matilde, Francesco Filippo e la pronipote Teresa.
Un sentito ringraziamento a Valeria, Bruna, M. Grazia ed Eleonora per le amorevoli cure prestate, e ai medici e al
personale della Stroke Unit dell’ospedale Brotzu.
La Santa Messa corpore praesenti verrà celebrata Venerdì 6 c.m.,
alle ore 15:30, nella Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Cagliari.
______________________________________________________________
Dal 1951 SORRENTINO
Via Bacaredda 48 | Is Mirrionis 103 | Viale Regina Margherita 81
Dal 1880 Erminio Pani – Gruppo Sorrentino