Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 6 Marzo La circolazione depressionaria, responsabile di un residuo maltempo nelle ore mattutine, tende ad allontanarsi favorendo un graduale miglioramento, sebbene con la presenza persistente di molte nubi. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 15mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 14°C. I venti saranno tesi al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Est-Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà molto mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassari il cielo sarà molto nuvoloso al mattino. La nuvolosità andrà ad attenuarsi con assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 12°C. I venti saranno forti al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Est-Sudest per l'intera giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà molto nuvolosa al mattino con deboli piogge in graduale attenuazione nel corso della giornata. Sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 13°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Est, forti al pomeriggio e provenienti da Sudest. Il mare sarà poco mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con deboli piogge in graduale assorbimento nel corso della giornata. Sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 12° C e la minima di 9°C. I venti saranno tesi e provenienti da Est per tutta la giornata. Ci aspetta dunque un venerdì in prevalenza nuvoloso e piovoso, con venti forti o tesi e temperature in diminuzione che raggiungeranno massime di 18°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba