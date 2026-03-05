Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 6 Marzo L a circolazione depressionaria, responsabile di un residuo maltempo nelle ore mattutine, tende ad allontanarsi favorendo un graduale miglioramento, sebbene con la presenza persistente di molte nubi . I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 15 mm di pioggia . La temperatura massima sarà di 1 5 ° C e la minima di 1 4 °C. I venti sarann o tesi al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Est- Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà molto mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassar i il cielo sarà molto nuvoloso al mattino. La nuvolosità andrà ad attenuarsi con assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata . Sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16 °C e la minima di 1 2 °C. I venti sarann o forti al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Est- Sud est per l'intera giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà molto nuvolosa al mattino con deboli piogge in graduale attenuazione nel corso della giornata. Sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 8 ° C e la minima di 1 3 ° C. I venti sarann o tesi al mattino e provenienti da Est, forti al pomeriggio e provenienti da Sudest. Il mare sarà poco moss o . Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con deboli piogge in graduale assorbimento nel corso della giornata. Sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 2 ° C e la minima di 9 °C. I venti sarann o tes i e provenienti da Est per tutta la giornata. Ci aspetta dunque un venerd ì i n prevalenza nuvoloso e piovoso, con venti forti o tesi e temperature in diminuzione che raggiungeranno massime di 18 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba