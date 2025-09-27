Dramma nelle scorse ore al porto di Civitavecchia. Un cuoco di Calasetta di 51 anni, Diego Putzu, è stato trovato senza vita sulla banchina. A fare la macabra scoperta un dipendente del porto questa mattina all’alba.

Stando alle prime informazioni, l’uomo era parte dell’equipaggio della barca ormeggiata in questi giorni a Civitavecchia e l’ipotesi al momento è che possa aver perso l’equilibrio ed essere caduto.

La sera precedente aveva cenato con alcuni colleghi ma non era rientrato a bordo. Le indagini sono attualmente in corso e gli inquirenti desiderano mantenere la massima riservatezza. Sono state già acquisite le immagini di video sorveglianza della zona e ascoltato alcuni testimoni che potrebbero aiutare bella ricostruzione degli ultimi istanti di vita di Putzu.