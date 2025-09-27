Cagliari Calcio rinnova il proprio impegno a favore dei diritti umani e la vicinanza a tutte le popolazioni civili vittime delle crisi internazionali, a chi soffre e in particolare dei più deboli e dei bambini, il Club ribadisce con forza la propria posizione a difesa della dignità e del rispetto delle persone.

In occasione di Cagliari-Inter, all’Unipol Domus è stato proiettato sul maxi-schermo un video esclusivo con Paolo Fresu: il celebre trombettista sardo, indossando la maglia rossoblù, eseguirà il suo “Inno alla vita”, un messaggio universale di speranza e un richiamo inequivocabile al valore dei diritti fondamentali dell’individuo.

Prima del riscaldamento, inoltre, gli undici titolari hanno posato al centro del campo indossando una maglia speciale: lettera dopo lettera, formeranno la scritta “HUMAN RIGHTS”. Un gesto simbolico con cui il Club intende lanciare un messaggio chiaro: che le crisi internazionali trovino al più presto una via di pace, mettendo fine a ogni forma di violenza e sofferenza delle popolazioni civili.