Il vortice è stato notato da diverse persone che, per caso, hanno assistito, da debita distanza, alla tromba d’aria che ha spezzato qualche pianta. Si è infatti abbattuta in campagna senza provocare ingenti danni.

Il fenomeno è successivo a quello che, qualche giorno fa, ha movimentato il Poetto: una intensa tromba marina, infatti, si è sviluppata in mare sino ad arrivare in spiaggia. Tanto stupore e, anche in questo caso, per fortuna, nessun danno di rilievo.

(Immagini: Cristian Manca)

Narcao, a Rio Murtas immortalata una tromba d’aria: il fenomeno si è verificato questa mattina intorno alle 12,30.