Covid, sei positivi a Tortolì: “In tutto sono 52, ma niente screening di massa in città”

“Nello specifico sono stati segnalati sei nuovi casi positivi in gran parte collegati ai precedenti già tracciati, ma anche una bella notizia: altri cinque guariti che portano il numero di persone negativizzate a 16, da inizio ottobre.

Continuano quindi come da prassi le attività di tracciamento e i protocolli sanitari previsti.

Le caratteristiche demografiche e sociali, gli scambi frequenti nella nostra comunità con il resto del circondario, non rendono possibile né opportuno sanitariamente uno screening massiccio della cittadinanza.

È preferibile agire su contesti monitorati in cui c’è un segnale di rischio concreto di contagio, usando i pochi tamponi che si trovano oggi in commercio in modo razionale e più fruttuoso.