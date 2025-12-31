S contro frontale questo pomeriggio fra due auto sulla Ss125 Var all’altezza di Cardedu. Nell’impatto sarebbero rimaste ferite 4 persone. Un uomo di 58 anni con trauma toracico e addominale è stato trasferito dall’elisoccorso Areus in codice rosso al Pronto soccorso del Brotzu. Una donna di 48 anni,la figlia di 23 e un altro ferito sono stati trasportati con ambulanza medicalizzata e due mezzi di base al Pronto soccorso di Lanusei. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona.