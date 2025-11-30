Villagrande, sono tre operai impegnati nella realizzazione di un ponte le vittime del terribile incidente avvenuto questa mattina lungo la provinciale che collega il paese a Villagrande: erano egiziani.
Si chiamavano Thamer Hamouda Ramzy Shehabeld, Ahmed Tafrih Ghandoyr Ahmed Sharweda, Rizk Mohamed, 33 e 36 anni, e lavoravano solo da qualche giorno, come riporta “L’Unione Sarda”, alla realizzazione del ponte sul rio Figu Niedda.
I primi soccorritori giunti sul posto hanno udito “bussare”, dei colpi provenienti dall’abitacolo immerso quasi totalmente nell’acqua dopo il volo dal ponte. Una tragedia che ha scosso la comunità, avvenuta questa mattina a pochi passi dal paese.