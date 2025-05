Topo d’auto con cappuccio e mascherina nuovamente in azione: due macchine vandalizzate e svuotate durante la notte a Foxi, poco tempo fa era stato avvistato anche a Cagliari e Selargius. Si aggira con una torcia in mano per ben visualizzare cosa c’è dentro i veicoli in sosta: se il contenuto è di suo gradimento allora pressa il vetro con un oggetto contundente sino a ridurlo in frantumi e poi ruba tutto ciò che può tornargli utile.

È vestito di nero ed è stato segnalato più volte: stesso modus operandi, un ladro seriale insomma.

Le denunce da parte delle vittime sono già state inoltrate, ne rimane solo una che verrà presentata i prossimi giorni e le immagini, riprese da un sistema di videosorveglianza e messe a disposizione al fine di allertare più persone possibili, lasciano poco spazio all’immaginazione: una sagoma scura e snella con uno zainetto alle spalle e una mascherina per nascondere il viso. Massima attenzione, quindi, la raccomandazione è quella di evitare di lasciare qualsiasi oggetto all’interno dell’abitacolo.