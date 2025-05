Una disavventura a lieto fine per Franco Turco, agente di viaggi e consigliere del Ctm di Quartu. Perdere un portafoglio è già un grande fastidio, se inoltre all’interno ci sono ben 500 euro, il danno diventa davvero esoso. A raccontare l’episodio lo stesso Turco suo social:

“UNA BELLA STORIA “, esordisce Turco.

“ieri sono andato al centro commerciale Le Vele di Quartucciu ..come sempre di corsa questo weekend poi soprattutto ..passo alla Feltrinelli per prendere due regali ,uno alla mia collaboratrice ed un altro al mio amico Piergiorgio…era il loro compleanno..my god..sono circondato da Gemelli..poi passo nel negozio di LEGAMI per comprare due buste regalo.sono sempre di fretta ,ho la testa piena di vespe ,correndo come un antilope sudafricana ti metti a pensare al lavoro ,ai 10 preventivi che non hai fatto ,al convegno dei Libdem che hai organizzato per sabato ,alla festa di domenica ,e hai tempo pure per pensare all’amore e alla salute.arrivo in ufficio inseguito dalle mie vespe e scopro che non ho piu il portafoglio .sono atterrito. Non tanto per i 500 euro e alcune carte di credito,ma soprattutto per la patente e per la carta di identità. rifare un doppione della patente in questo paese è piu difficile di scoprire la tomba di Cheope.mollo in tronco il cliente e volo alle vele (sic ). Sicuramente l’ho lasciato in un negozio ma so anche che un portafoglio gonfio in italia ha poca vita.passo subito da LEGAMI con il cuore in gola e vedo due ragazzine che mi fanno ampi gesti. si lo confesso ho pregato e nello stesso tempo ho bestemmiato contro me stesso”. Poi, la bellissima sorpresa: “le ragazze agitano il mio portafoglio …”signor Turco la stavamo cercando su Facebook”…artiglio il mio portafoglio. Mi sento meglio. Ringrazio con tutto il cuore le due ragazzine che avranno avuto 20 anni,le porgo 50 euro per offrirle una pizza e le ringrazio ancora..scappo via perché il cliente mi aspetta.la piu piccola mi insegue e mi rimette i 50 euro in tasca…”non si preoccupi ,queste sono sue”…E conclude: “una storia che fa bene. Negozio LEGAMI ,centro commerciale Le Vele..”