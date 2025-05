I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti questa sera in via Sassari a seguito di diverse segnalazioni per una accesa lite in strada pervenute ai miliari già impegnati in specifici servizi del sabato sera. Secondo i primi accertamenti, lo scontro avrebbe coinvolto due gruppi di cittadini stranieri, verosimilmente di origine nordafricana, tra i quali si è consumato un acceso tafferuglio.

Durante la colluttazione, uno dei soggetti coinvolti è rimasto ferito da una coltellata, venendo immediatamente soccorso e trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Santissima Trinità”. Al momento, la persona si trova in osservazione ma non in pericolo di vita.

Nel frattempo, i militari dell’Arma hanno già individuato e accompagnato una persona presso il Comando Provinciale per chiarire la sua posizione in relazione ai fatti. Sono in corso approfonditi accertamenti investigativi per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e per identificare tutti i soggetti coinvolti, anche con l’ausilio delle immagini estratte dai sistemi di videosorveglianza della zona.

L’attività investigativa proseguirà nelle prossime ore per raccogliere ulteriori elementi utili