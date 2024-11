Topi d’auto scatenati a Pirri, rubati zaini e bancomat utilizzati al tabacchino

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Spaccano i vetri, rovistano all’interno dell’abitacolo in cerca di qualsiasi oggetto utile: ieri il bottino è stato cospicuo, uno zaino lasciato nella vettura per poco tempo è stato subito adocchiato e rubato. Documenti, soldi, bancomat portati via, la carta è stata addirittura utilizzata. Fame, sete? No, servivano le sigarette a chi ha violato la legge.

Non è una novità, le segnalazioni da parte di chi subisce furti e danni si susseguono pressoché giornalmente e non solo da Pirri bensì da tutto l’hinterland cagliaritano. Un modo di agire da parte dei malviventi che sta mettendo in ginocchio i cittadini, chi non possiede un posto auto è costretto a lasciare la macchina in strada con la paura che qualcuno violi l’abitacolo. Agiscono soprattutto la notte, oramai il meccanismo è collaudato: spaccano i vetri o forzano le serrature. Il danno è servito e se trovano qualcosa di utile rubano. Il fine è questo.

Le denunce da parte di chi ha subito danni e furti si susseguono, occhi sempre aperti, insomma. I topi d’auto sono ancora in azione.