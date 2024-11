Gattina malata sparita nel nulla a Sestu, la padrona: “Non perdo le speranze, aiutatemi”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una storia d’amore tra esseri umani e animali quella che giunge dalla cittadina dell’hinterland cagliaritano, che racconta un legame nato 3 anni fa, “ero a Sant’Antioco, stavo rientrando dal mare e ho visto in lontananza un topino che stava inseguendo una ragazza in bicicletta. È molto coccolona, è buffa in ogni sua movenza, ha uno sguardo da monellina, è molto piccola per la sua età, ha 3 anni ma sembra un gattino di 6-8 mesi. Ha un mix di colori particolari, tra cui il rosa/cipria, pelo cortissimo. È sterilizzata e ha sicuramente adesso delle escoriazioni nel corpicino dovute ad una malattia autoimmune, infatti ha bisogno di cure costanti. Le sto provando tutte, ma per ora solo con il cortisone passano queste escoriazioni. Non è per niente abituata a stare per strada, è sparita nel nulla. Era la mia ombra, mi aspettava quando rientravo da lavoro”. La gattina, per essere curata e tutelata, viveva in casa. È accidentalmente caduta giù dal balcone e si è dileguata, sicuramente per la paura, chissà dove. 3332339160 è il recapito telefonico da contattare in caso di avvistamento. “Non mi era mai capitato, per me è come una figlia. Lo so i figli sono un’altra cosa, io non ne ho e vista l’età non penso ne avrò mai. Ho dato tanto e speso tutto ciò che avevo per lei. Ho un lavoro part-time ma non importa, per Rosina questo e altro”.