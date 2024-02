Todde sfida la Meloni: “Procurade ‘e moderare, ripareremo i danni che avete fatto alla Sardegna”

Alessandra Todde dal palco di Nuoro sfida la premier Giorgia Meloni che a Cagliari, in Fiera, è stata accolta da circa 3500 persone. “La Meloni mi attacca dal palco di Cagliari. Non mi attacca il candidato Paolo Truzzu, ma la premier Giorgia Meloni. Dice che non ho un programma. Cara Meloni, ti sbagli di grosso. Noi vogliamo sistemare i danni che avete fatto voi per 5 anni al governo della Sardegna. Noi vogliamo difendere la sanità pubblica, il lavoro non precario, i diritti di tutte e tutti, il rispetto per ogni persona, garantire trasporti e mobilità per i sardi. I nostri valori sono alternativi ai vostri, le nostre battaglie e il nostro programma porteranno una speranza di rinascita alla Sardegna. È evidente che la destra ha paura, noi invece non l’abbiamo” ha detto Alessandra Todde.

“Meloni, Procurade ‘e moderare, barone e sa tirannia”, ha aggiunto alla fine citando quello che per tantissimi sardi è l’inno della Sardegna.