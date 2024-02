Cagliari, monta la rabbia di Pirri contro Truzzu: “Strade al buio, camminiamo con le torce”

Monta la rabbia dei residenti di Pirri contro l’amministrazione di Paolo Truzzu. Strade al buio, i lampioni ci sono ma non si vedono: protestano i residenti che al calar della sera devono munirsi di flash o torce per camminare. Via Fratelli Bandiera e strade limitrofe, da qui parte la segnalazione: gli unici punti luce funzionanti sono quelli dei fari delle automobili in corsa, delle abitazioni e attività commerciali che illuminano un piccolo spazio. Dai lampioni, tutto tace, contribuendo al rischio di inciampare o cadere nei marciapiedi o per strada oltre ad aumentare il senso di insicurezza causato dall’oscurità della notte.