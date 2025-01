Alessandra Todde è stata dichiarata decaduta in queste ore nel suo ruolo di consigliere regionale e Presidente della Regione. Pronta la risposta di Todde, che come già annunciato, impugnerà il provvedimento della Corte d’Appello a suo carico: “La notifica della corte d’appello è un atto amministrativo che impugnerò nelle sedi opportune. Ho piena fiducia nella magistratura e non essendo un provvedimento definitivo continuerò serenamente a fare il mio lavoro nell’interesse del popolo sardo”, dichiara così la Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde. Il motivo del provvedimento risiederebbe nella rendicontazione delle spese elettorali del 2024, ritenute inadempienti.