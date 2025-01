Tragedia nel primo pomeriggio di oggi ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria. Una Fiat punto con a bordo quattro giovanissimi, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un guard rail. Nell’impatto, sono morti una ragazza, Elena Sabina Caliman, 20 anni, e Alessandro Astengo, 17. Alla guida dell’auto sembra ci fosse il fidanzato della giovane, che non ha riportato gravi lesioni, così come l’altro ragazzo a bordo della vettura. Dalle prime ricostruzioni, l’incidente non ha coinvolto altre auto e le cause del sinistro sono ancora in fase di verifica. Sul giovane alla guida verranno effettuati anche i test di rito per droga e alcol. gli operatori dell’Anas, sul luogo assieme alla Polizia locale e i vigili del fuoco, hanno ripristinato la normale viabilità.