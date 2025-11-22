Insegna anche a distanza Atzeni, ha preparato oltre 300 aspiranti medici e sono stati proprio i suoi studenti a segnalare quanto accaduto il 20 novembre in molte sedi dove si è tenuta la prima prova.

“Altri ragazzi mi hanno detto che sono stati aiutati dai professori o dalle commissioni, in altre sedi mi hanno riferito che i ragazzi facevano dei piccoli gruppi per risolvere le domande assieme e le parole più ricercate durante i test sono state proprio quelle che erano presenti nelle prove. Come può questo metodo essere meritocratico?” espone il professore, “tanti ragazzi, che hanno speso soldi e tempo per prepararsi, si ritrovano molto arrabbiati, come me. Io spero che venga preso qualche provvedimento e che la prova venga annullata”.