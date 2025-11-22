Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Cagliari, a conclusione degli accertamenti avviati nei giorni scorsi nell’ambito di un’attività ispettiva svolta presso un esercizio commerciale di Iglesias, ha denunciato un 59enne del posto, titolare di una ditta individuale operante nel settore bar-tabacchi.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo non avrebbe provveduto ad aggiornare la valutazione dei rischi né a rielaborare il relativo documento previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. A seguito delle irregolarità riscontrate, nei suoi confronti sono state elevate ammende per un importo complessivo di oltre 1.400 euro.

L’Autorità giudiziaria è stata informata dal Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Cagliari, che prosegue quotidianamente l’attività di monitoraggio e controllo sul rispetto delle norme a tutela dei lavoratori, inserendo tali interventi nel più ampio quadro dell’azione dell’Arma finalizzata alla prevenzione e alla sicurezza del territorio.