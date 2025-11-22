Alle prime ore della mattinata, i Carabinieri della Stazione di Monserrato hanno rintracciato e arrestato un 59enne originario del Sulcis, disoccupato e senza fissa dimora, già noto alle Forze di Polizia, sul quale pendeva un ordine di sospensione della misura alternativa alla detenzione con contestuale accompagnamento in carcere.

L’uomo risultava infatti destinatario di un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, a seguito dell’allontanamento avvenuto il 19 novembre scorso dalla comunità terapeutica presso la quale era inserito. Le ricerche avviate dai Carabinieri hanno permesso di localizzarlo durante controlli effettuati nel territorio di Monserrato, dove è stato fermato senza opporre resistenza.

Il 59enne è stato accompagnato in caserma e, terminate le formalità di rito, trasferito a Uta.