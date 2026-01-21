Nel terzo giorno di allerta rossa per il maltempo causato dal ciclone Harry in Sardegna è il momento della conta dei danni. Molti comuni sono in gravi difficoltà, centinaia di persone sono state sfollate, la sulcitana è devastata e servono interventi urgenti e immediati per riportare la situazione alla normalità.

Questa mattina la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde ha sentito il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per aggiornarlo sugli effetti e le conseguenze del maltempo che ha colpito in questi giorni la Regione. La presidente ha ringraziato il ministro per la disponibilità, è in continuo contatto con la protezione civile e gli amministratori locali più colpiti con cui ha condiviso l’assoluta disponibilità ad affrontare insieme le criticità che stanno emergendo. Tutte le strutture operative sono al lavoro, con il costante monitoraggio della protezione civile.

Intanto il segretario del Pd Silvio Lai chiede l’immediato stato di emergenza e lo stanziamento di risorse straordinarie da parte del governo, annunciando un’interrogazione per conoscere tempi e modalità degli interventi da parte del governo.