Non piove più intensamente come accaduto sino a ieri e il mare è meno impetuoso. Inizia la conta dei danni da parte dei tanti imprenditori che hanno subito distruzione e allagamenti dei locali. Tra questi anche la famosa “Bussola”: operai al lavoro senza sosta per liberare gli ambienti interni dall’acqua.

Una “catastrofe”, così è stato definito il passaggio del ciclone, da Marina Piccola in poi impianti e strutture sono state prese a schiaffi dal mare in tempesta. La stima dei danni non è ancora nota, ora si cerca di salvare il salvabile per far ripartire il prima possibile ristoranti e chioschi. I prossimi giorni verranno rese note modalità ed eventuali interventi a favore di chi ha subito danni.