Nella giornata odierna, i Carabinieri della Stazione di Furtei hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica due allevatori, rispettivamente di 26 e 36 anni, residenti a Serrenti e Villamar, entrambi già noti alle Forze di Polizia, ritenuti responsabili del reato di ricettazione.

L’intervento è scaturito durante un controllo eseguito all’interno di un ovile situato nell’agro di Furtei. Durante l’ispezione, l’attenzione dei militari è stata attratta da un refrigeratore per il latte della capienza di 600 litri, la cui presenza ha destato immediati sospetti. Alle richieste di chiarimenti sulla provenienza del macchinario, il 26enne ha riferito di averlo ricevuto in prestito dal 36enne di Villamar.

Gli approfonditi accertamenti svolti dai Carabinieri tramite le banche dati hanno però permesso di smentire tale versione e di appurare la provenienza illecita del bene: il refrigeratore, infatti, è risultato oggetto di un furto denunciato lo scorso dicembre.

Il macchinario è stato immediatamente recuperato e, dopo essere stato riconosciuto dal legittimo proprietario, gli è stato restituito.