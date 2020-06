Terribile tragedia vicino a Varese: crolla il cornicione, muore una mamma coi suoi due bambini piccoli

Terribile tragedia vicino a Varese: crolla il cornicione, muore una mamma coi suoi due bambini. Drammatico crollo nei pressi di un centro commerciale ad Albizzate, perde la vita una donna di appena 38 anni, il figlio di 5 anni e la bimba di appena un anno. Illeso un altro bambino di 9 anni. “Poco dopo le 17 in via Guglielmo Marconi è crollata parte del tetto di una palazzina. Stando a quanto riferito la donna, 38 anni, e il suo figlio di 5 anni sono deceduti sul colpo, schiacciati dalle macerie. La figlia più piccola, poco più di un anno, è stata soccorsa in condizioni disperate e portata in ospedale a Gallarate in elicottero. La bimba non ce l’ha fatta: troppo gravi le numerose fratture riportate, una delle quali una al cranio. Illeso il terzo fratellino, di 9 anni, che si trovava sulla sua bicicletta dall’altra paerte della strada. Coinvolta nel crollo un’altra donna, di 42 anni, rimasta ferita dai calcinacci e condotta in ospedale a Varese”, riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net.