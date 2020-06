Cagliari, brutto schianto tra due auto in viale Trieste: ci sono feriti

Incidente tra due auto in viale Trieste a Cagliari, quasi all’angolo con via Nazario Sauro. Due auto, forse a causa di un semaforo non rispettato, si sono scontrate: ad avere la peggio una Fiat di colore bianco, danneggiata anche l’altra vettura, sempre marchizzata Fiat. Sul posto, oltre alla polizia Municipale, è intervenuta un’ambulanza del 118. Una ragazza di venticinque anni, che ha riportato alcune ferite, è stata già trasportata all’ospedale Marino in codice giallo. Ferito anche il conducente dell’altra auto, i soccorritori lo stanno ancora medicando sul posto.