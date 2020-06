Cagliari, pedone investito in piazza del Carmine: 59enne in ospedale, il conducente scappa. Si è dato alla fuga ed è ricercato dalla Polizia Municipale l’investitore di piazza del Carmine: ha travolto un 59enne ed è poi fuggito senza lasciare tracce. Il pedone investito non è in gravi condizioni, ma è stato trasportato in ospedale con un codice giallo.