Cagliari, sono due guardie Giurate dell’istituto di vigilanza Sicuritalia che hanno collaborato con i carabinieri per assicurare alla giustizia chi, questa mattina, ha tentato di derubare e accoltellare un ragazzo alla stazione dei bus: una delle due guardie ha inseguito uno dei malviventi nei pressi del parcheggio di un polo commerciale, mentre l’altra ha subito allertato le forze dell’ordine che hanno arrestato il fuggitivo.

È accaduto questa mattina verso le 6, un giovane è stato vittima di un’aggressione da parte di almeno due uomini stranieri che, con un coltello in mano, volevano il suo cellulare. Si sono dileguati, uno dei malviventi è fuggito prendendo la direzione della ferrovia e raggiungendo il parcheggio di un supermercato situato poco più avanti; notato da due guardie Giurate dell’istituto di vigilanza Sicuritalia, non ha avuto scampo. Mentre una guardia lo ha inseguito, l’altra ha avvisato i carabinieri che hanno concluso l’operazione. Una sinergia di forze, quindi, tra le guardie e le forze dell’ordine al fine del bene comune e della sicurezza di tutti.