Nella tarda mattinata odierna, lungo la Strada Statale 125 Var, al km 35+950, in agro di Castiadas, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti due veicoli e quattro persone.

Dalle prime ricostruzioni, il conducente di un’auto, un 20enne residente nel territorio, avrebbe perso il controllo del mezzo, forse a causa di un colpo di sonno, invadendo la corsia opposta e urtando frontalmente l’altro veicolo che procedeva in direzione contraria, a bordo del quale viaggiavano un 35enne e una 31enne. Sul primo veicolo era presente anche un passeggero 16enne.

A seguito dell’impatto, tre dei coinvolti – ad eccezione del giovane conducente – sono stati trasportati in codice giallo presso diversi nosocomi di Cagliari. Nessuno di loro risulta in pericolo di vita.

I rilievi e le indagini sul sinistro sono in atto da parte dei Carabinieri delle Stazioni di Villasalto e Armungia, giunti sul posto per mettere in sicurezza l’area e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.