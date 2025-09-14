Tragedia ieri sera a Stintino, davanti al residence La Pelosetta. Una 63enne di Milano, Patrizia Mastrovita, è stata investita e uccisa da un’auto. Grave anche il marito della donna, trasferito all’ospedale di Sassari. Non sarebbe in pericolo di vita.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, sulla quale stanno indagando i carabinieri. Stando alle prime informazioni, il suv era fermo davanti alla sbarra d’ingresso del residence e inavvertitamente si è messo in marcia travolgendo la coppia.

Per il conducente l’accusa è di omicidio stradale.